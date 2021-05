Gehen Bernard Tomic und Vanessa Sierra seit Neuestem wieder getrennte Wege? Im November sorgten der Tennisprofi und seine Liebste noch für ordentlich Aufsehen – der Grund: Die beiden Turteltauben drehten ein Sextape und luden es im Netz hoch. Zwischen dem Duo schien die Chemie zu stimmen. Nach einem Schnappschuss mit dickem Klunker an der Hand vermuteten Fans sogar schon, die zwei hätten sich verlobt. Ist jetzt allerdings alles aus zwischen Bernard und Vanessa?

Via Instagram teilte die Beauty nun einen besorgniserregenden Post, der für ein Liebes-Aus zwischen ihr und dem Sportler stehen könnte. Die Aufnahme zeigt mehrere Schnittwunden am Arm der Schönheit, im Hintergrund sind zwei zerstörte Laptops zu sehen. Was genau vorgefallen ist, verriet die ehemalige Kandidatin der australischen Love Island-Version allerdings nicht.

"Du warst immer unglaublich unterstützend und mein Halt. Ich werde mit euch allen sprechen, wenn ich mich bereit dazu fühle", versprach Vanessa ihrer Community. Doch damit noch nicht genug Anlass für Spekulationen – zudem postete die Brünette ein neues Bild in ihrem Feed mit den Worten "Täusche mich ein zweites Mal" und einem gebrochenen Herz-Emoji.

Instagram / vanessa5ierra Vanessa Sierras Arm, Mai 2021

Getty Images Bernard Tomic, Tennisprofi

Instagram / vanessa5ierra Vanessa Sierra, OnlyFans-Bekanntheit

