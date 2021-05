Nach 26 Jahren ist endgültig Schluss mit Super RTL! Der beliebte Fernsehsender, der sich hauptsächlich an Kinder, Jugendliche und Familien richtet, lief seit seinem Sendestart im Jahr 1995 unter der bekannten Markennennung. Mit Serien wie "Super Toy Club" oder "Ninja Warrior Germany Kids" begeisterte das Programm stets die Zuschauer. Nachdem Disney seine Beteiligung nun jedoch abgeben und komplett an die Mediengruppe RTL übertreten will, hat der Konzern große Pläne mit dem Fernsehprogramm. In Zukunft soll der Kindersender eine neue Bezeichnung erhalten.

Wie DWDL am Montag berichtete, will die Mediengruppe ihre Marke Super RTL zukünftig in das weniger sperrige Toggo ändern. Bereits seit einigen Jahren strahlt der TV-Kanal sein Programm ebenfalls unter diesem Label aus. "Das Programm des Senders kennt seine Zielgruppe schon seit vielen Jahren unter der Marke Toggo, die stark und populär ist", erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Bernd Reichart (47), kürzlich.

Momentan verändert sich das Logo passend zum Programm der jeweiligen Altersgruppen. So laufen die Sendungen für Kleinkinder ab 5:45 Uhr unter Toggolino, bis das Tagesprogramm sich in Toggo ändert. Abends trägt der Fernsehsender das Logo Super RTL Primetime und strahlt Sendungen aus, die sich an Familien und eine ältere Zielgruppe richten. Zudem gibt es einem Timeshift-Sender namens Toggo Plus sowie ein im Juni des vergangenen Jahres angelaufenes Radioprogramm mit dem Titel Toggo Radio.

TVNOW / Markus Hertrich Jan Köppen, Julia Beautx und Frank Buschmann bei "Ninja Warrior Germany Kids"

MG RTL D / Marina Rosa Weigl Bernd Reichart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe RTL Deutschland

YouTube / TOGGO Das Toggo-Logo

