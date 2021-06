Diese Show rührte zahlreiche Fans zu Tränen! Vergangene Woche flimmerte 16 Jahre nach der finalen Episode die große Friends-Reunion über die Bildschirme. Alle Hauptdarsteller und einige Nebendarsteller der Kultserie waren mit dabei – und auch ein paar Promigäste durften den bewegenden Moment miterleben. Vor allem für die einstigen Stars der Sendung war das Treffen ein besonderer Tag – das zeigen auch private Aufnahmen, die Jennifer Aniston (52) jetzt teilte.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Schauspielerin nach der Ausstrahlung einige Fotos vom Set. Ein Bild zeigt sie mit ihren Kollegen Lisa Kudrow (57), Matthew Perry (51), Matt LeBlanc (53), David Schwimmer (54) und Courteney Cox (56), wie sie gemeinsam ein Selfie machen. Auf einem anderen Schnappschuss sind Hailey (24) und Justin Bieber (27) als Gäste beim Dreh zu sehen. Zu den Aufnahmen schrieb die 52-Jährige glücklich: "Ich sonne mich noch in der ganzen Liebe der 'Friends'-Reunion. Danke an jeden Einzelnen von euch!"

Für die Ex von Brad Pitt (57) war das Aufeinandertreffen mit ihren Freunden sehr emotional und ergreifend – und brachte sie glatt zum Weinen. "Das ist unglaublich. Oh, wie verrückt! Wo ist die Taschentuchbox?", schluchzte sie überglücklich in der Sendung. Auch ihre Kollegen waren sichtlich gerührt.

Instagram / jenniferaniston Justin und Hailey Bieber mit David Schwimmer bei der "Friends"-Reunion

Instagram / hbomaxpop Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox und David Schwimmer

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

