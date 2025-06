Jessica Hecht wollte eigentlich Monica in "Friends" spielen

Jessica Hecht (59), heute bekannt durch ihre Rolle als Susan in der Kultserie Friends, verriet kürzlich, dass sie ursprünglich für die Rolle der Monica (44) vorgesprochen hatte. Im Gespräch mit Parade erklärte sie, dass die Einladung zu dem Casting eher zufällig entstanden sei. Sie kannte die Casting-Direktorin Ellie Kanner noch aus ihrer Jugend und freute sich hauptsächlich über das Wiedersehen, nachdem ihr Agent das Vorsprechen organisiert hatte. Die Rolle ging jedoch an Courteney Cox (61) und Jessica bezeichnete sich selbst rückblickend bescheiden als "eine totale Backup-Kandidatin". Jessica wurde schließlich zu Susan, der Partnerin von Ross' Ex-Frau Carol.

Jessica spielte Susan in insgesamt mehr als einem Dutzend Folgen der Serie und war Teil einer der ersten gleichgeschlechtlichen Hochzeiten, die im Mainstream-Fernsehen gezeigt wurden. Sie berichtete, dass es für die Autoren damals eine Herausforderung gewesen sei, die Figur von Susan zu entwickeln. "Sie wussten einfach nicht, wie sie Susan gestalten sollten. Weil sie – nun ja, es ist schrecklich. Aber sie wollten einfach eine Lesbe, die nicht genau so aussah wie Lesben zuvor, seien wir ehrlich", erklärte sie, betont aber gleichzeitig, wie positiv das Zusammenspiel mit ihrer Serienpartnerin Jane Sibbett (62) war.

Rückblickend zeigte sich Jessica dankbar, dass sie keine Hauptrolle in "Friends" übernommen hat. Sie bewunderte die sechs Stars der Serie, darunter Courteney und Jennifer Aniston (56), dafür, wie sie den enormen Druck bewältigten. David Schwimmer (58) gestand erst kürzlich, dass er den berühmten Titelsong der Serie nicht immer ausstehen konnte. Über sich selbst sagte Jessica noch: "Ich wäre energetisch und physisch eher wie Lisa Kudrow (61), also Phoebe, gewesen." Heute feiert Jessica vor allem auf der Theaterbühne Erfolge und wurde im Juni für ihren Auftritt in "Eureka Day" bei den Tony Awards nominiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Hecht und Jane Sibbett, September 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Friends"-Cast

Anzeige Anzeige