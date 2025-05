So hoch soll Jennifer Anistons Vermögen angeblich sein

Hollywood-Liebling Jennifer Aniston fand sich vor Kurzem in den Schlagzeilen, weil ein Mitsiebziger mit seinem Auto gegen das Eingangstor ihres Anwesens in Bel Air krachte – während Jennifer sich im Haus aufhielt. Laut CNN laufen die Ermittlungen zur Ursache weiterhin. Um die Schadensbeseitigung muss sich die 56-Jährige allerdings keine Sorgen machen: Ihr Vermögen wird laut Celebrity Net Worth aktuell auf stolze 282 Millionen Euro geschätzt.

Einen Großteil ihres Reichtums verdankt Jennifer ihrer Rolle in Friends. Die Kultserie zählt bis heute zu den beliebtesten Sitcoms und verhalf ihr schon in den 1990er-Jahren zu einem kometenhaften Karrierestart. In ihrer Glanzzeit strich die Schauspielerin angeblich eine Gage von 1,1 Millionen Euro pro Folge ein. Hinzu kommen weitere Einkünfte durch verschiedene Schauspieljobs sowie lukrative Werbepartnerschaften, die ihren Kontostand kräftig wachsen ließen.

Im Privaten hat die Leinwandikone jedoch nicht ausschließlich Höhenflüge vorzuweisen. Jennifer ist bereits zweimal geschieden, sowohl ihre Ehe mit Brad Pitt (61) als auch mit Justin Theroux (53) scheiterte. Kinder hat die Schönheit nicht, doch sie sprach in Interviews immer wieder offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch und die harten Jahre des Versuchs. "Ich war mitten in der IVF, habe chinesische Tees getrunken, alles versucht", verriet sie gegenüber dem Magazin Allure.

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston, 2004

Getty Images Jennifer Aniston während Screen Actors Guild Awards 2024

