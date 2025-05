Jennifer Aniston leakt versehentlich ihre Telefonnummer

Jennifer Aniston (56) sorgte jetzt am Sonntag für Aufregung bei ihren Fans, als sie auf Instagram versehentlich persönliche Daten preisgab. Die Schauspielerin postete laut DailyMail eine Fotoserie, darunter ein Bild ihres Hundes Lord Chesterfield – auf dessen Hundemarke war deutlich eine Telefonnummer zu erkennen. Aufmerksame Follower wiesen die 56-Jährige prompt auf das Missgeschick hin: "Jennifer – Vorwarnung: Auf dem niedlichen Foto mit dem weißen Hund ist deutlich eine Telefonnummer zu sehen", schrieb ein besorgter Fan. Jennifer reagierte schnell und entfernte das betreffende Bild aus dem Beitrag.

Die unerwünschte Aufmerksamkeit durch Fremde ist für Jennifer leider nichts Neues. Erst wenige Tage zuvor wurde laut DailyMail bekannt, dass ihr langjähriger Stalker von einem Gericht als nicht verhandlungsfähig eingestuft wurde. Der 48-jährige Mann soll die Schauspielerin über Jahre hinweg belästigt und zuletzt sogar die Tore ihres Anwesens gerammt haben. Eine erneute psychiatrische Untersuchung wurde nun wohl angeordnet. Bis zu einer endgültigen Entscheidung bleibt er in polizeilichem Gewahrsam und darf sich Jennifer nicht nähern. Sollte er schließlich für schuldfähig erklärt werden, drohen ihm bis zu drei Jahre Haft.

Die anhaltenden Vorfälle belasten Jennifer offenbar sehr. Nach dem Angriff auf ihr Grundstück im Mai ergriff sie verstärkt Maßnahmen zum Schutz ihrer Privatsphäre. Die Friends-Darstellerin, die neben Lord Chesterfield auch Hund Clyde besitzt, scheint in ihrem tierischen Familienleben Trost zu finden. So widmete sie Clyde sogar ein Kinderbuch, inspiriert von seinem Abenteuergeist. Doch gerade solche Einblicke in ihr Privatleben bergen Risiken – denn immer wieder zieht sie damit unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich. Für Jennifer bleibt es ein ständiger Balanceakt zwischen Nahbarkeit und dem Schutz ihrer Privatsphäre.

Instagram / jenniferaniston Instagramfoto von Jennifer Aniston mit Hund Dolly

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

