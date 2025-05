Nach Stalker-Drama: Jennifer Aniston plant Umzug aus Angst

Jennifer Aniston (56) wurde jetzt nach einem Theaterbesuch am Winter Garden Theatre in New York von ihrem Bodyguard begleitet und wirkte dabei angespannt. Das zeigen jetzt Fotos, die der Daily Mail vorliegen. Es ist das erste Mal, dass die Schauspielerin öffentlich zu sehen war, nachdem ein Stalker ihr Privatanwesen in Bel-Air attackiert hatte. Am 5. Mai wurde Jimmy Wayne Carwyle verhaftet, nachdem er die Tore ihres 22 Millionen Dollar teuren Hauses in Kalifornien mit seinem Auto gerammt hatte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war Jennifer zu Hause. Der Mann aus Mississippi wird derzeit im LA County Jail festgehalten, wo geprüft wird, ob er wegen seiner Straftaten aus Stalking und Sachbeschädigung vor Gericht gestellt werden kann.

Ein Insider berichtet der DailyMail, dass Jennifer besonders wütend auf die LAPD sei, da diese ihre genaue Adresse veröffentlicht haben soll. Dadurch strömen nun Fans vor ihr Anwesen, was sie nicht nur als belastend empfindet, sondern auch ihre Sicherheit gefährden könnte: "Sie hatte von der Polizei mehr Diskretion erwartet. Das war ihr Traumhaus, aber jetzt weiß jeder, wo sie wohnt", so die Quelle. Jennifer denkt jetzt wohl sogar darüber nach, umzuziehen. Sie hat bereits zusätzliche private Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, fühlt sich aber weiterhin unwohl.

Die Sorge um ihre Sicherheit hat Jennifer offenbar tief getroffen. Stalking ist eine Form der Belästigung, die schnell bedrohliche Dimensionen annehmen kann, wie Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman laut Deadline kürzlich zu dem Fall betonte. Für die Schauspielerin, die für ihre fröhliche und offene Art bekannt ist, dürfte diese Situation extrem belastend sein. Dennoch bewies sie jetzt Entschlossenheit, wieder in die Öffentlichkeit zu treten und ihren Alltag fortzusetzen, auch wenn das Vertrauen in ihre gewohnte Sicherheit erschüttert scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin