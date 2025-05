Jennifer Anistons Stalker glaubt, er sei Jesus Christus

Jennifer Aniston (56) wurde in ihrem eigenen Zuhause in Bel Air nun Ziel einer schockierenden Stalker-Attacke: Während die Schauspielerin am 5. Mai dort anwesend war, rammte ein 48-jähriger Mann aus Mississippi mit seinem Auto das Sicherheitstor ihres Anwesens. Die Polizei identifizierte ihn als Jimmy Carwyle. Er wurde noch am selben Tag festgenommen, nachdem Jennifers Sicherheitsdienst ihn bis zum Eintreffen der Beamten unter vorgehaltener Waffe aufhielt. Laut Aussagen seiner entfremdeten Ehefrau Julia Carwyle hatte Jimmy kurz zuvor erst seinen letzten Versuch unternommen, Jennifer zu treffen – und ging laut The Sun von einer ganz eigenen Realität aus: Er glaubte, Jesus Christus zu sein und betrachtete die Friends-Darstellerin als seine "Königin".

Wie Ermittlungen ergaben, soll Jimmy die Schauspielerin bereits seit März 2023 massiv belästigt haben – immer wieder sendete er ihr über soziale Medien, Voicemails und E-Mails aufdringliche Botschaften. Dabei bezeichnete er sie regelmäßig als seine "Braut" und fantasierte in Beiträgen über eine Verschmelzung mit Jennifer nach dem Vorbild von Adam und Eva. Seine Ehefrau Julia, die nach eigenen Angaben seit mehreren Jahren von ihm getrennt lebt, schilderte gegenüber der Daily Mail, dass dies bereits sein dritter Trip nach Kalifornien gewesen sei, um Jennifer zu treffen. Ihm werden Stalking, Sachbeschädigung und die Androhung schwerer Gewalt zur Last gelegt. Er befindet sich aktuell gegen eine hohe Kaution von 150.000 Dollar in Haft. Ein psychiatrisches Gutachten soll klären, ob er überhaupt verhandlungsfähig ist.

Jennifer kann sich wohl zunächst in Sicherheit wiegen, da gegen den mutmaßlichen Stalker eine gerichtliche Verfügung verhängt wurde: Er darf sich ihr weder nähern noch Kontakt aufnehmen. Die Polizei lobte das Verhalten des Sicherheitspersonals, das offenbar Schlimmeres verhindert hat. Viele Fans von Jennifer sind spätestens seit dem aufsehenerregenden Vorfall in Sorge um ihr Idol. Die Schauspielerin selbst hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Die aktuellen Entwicklungen zeigen nicht nur das Ausmaß obsessiven Fanverhaltens, sondern werfen auch einen ungewöhnlich intimen Blick auf das schwierige Privatleben des mutmaßlichen Stalkers – und damit auf die Schattenseite des Ruhms, mit der ein Hollywood-Star wie Jennifer immer wieder zu kämpfen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige Anzeige