Adresse nach Unfall geleakt: Jennifer Aniston ist außer sich

Nachdem ein Mann in das Tor des Anwesens von Jennifer Aniston (56) gerast war, wurde die Adresse des Hollywoodstars veröffentlicht – und zwar vom Los Angeles Police Department (LAPD). Darüber, dass ihre privaten Daten publik gemacht wurden, ist die Schauspielerin laut einem Insider fuchsteufelswild. "Jen ist wütend auf das LAPD", behauptet der Informant gegenüber Daily Mail und erklärt, wie ernst die Lage ist: "Seit dem Vorfall strömen die Leute vor ihr Haus, in der Hoffnung, einen Blick auf sie zu erhaschen. Als eine der größten Berühmtheiten der Welt hätte sie mehr Schutz durch die Polizei erwartet."

Eine weitere Quelle meint zu wissen, dass Jennifer sich in ihrem Zuhause unsicher fühlt. Angeblich überlege sie sogar, "ihr Haus zu verkaufen." Laut dem Insider ist die "Wir sind die Millers"-Darstellerin "extrem aufgewühlt." Er betont gegenüber der Zeitschrift: "Das war ihr Traumhaus, aber jetzt kennt jeder die Adresse." Sie verstehe nicht, warum die Beamten derart ins Detail gehen mussten und nicht "einfach gesagt hätten, es sei ihr Haus in Bel-Air."

Der Vorfall ereignete sich am 5. Mai zur Mittagszeit. Während ein etwa 70 Jahre alter Mann in das Eingangstor von Jennifers Bel-Air-Villa krachte, befand sich die US-Amerikanerin in ihren eigenen vier Wänden. Dank ihrer Sicherheitskräfte und der später eingetroffenen Polizisten konnte der Unfallverursacher in Gewahrsam genommen werden. Dass ein Unbekannter mit einem Wagen auf Jennifers Grundstück raste, ist übrigens nicht das erste Mal: Schon vor zehn Jahren verursachte ein betrunkener Mann einen ähnlichen Unfall.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

