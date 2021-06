Kaylee Bryant verrät ein Geheimnis über ihr Privatleben! Die gerade einmal 23-jährige Schauspielerin hat schon eine beachtliche Karriere hingelegt. Sie hatte bereits Engagements in erfolgreichen Formaten wie American Horror Story, "Body of Proof" oder auch Criminal Minds. Ihre wohl bekannteste Rolle bis dato ist Josie Saltzmann in dem Vampire Diaries-Spin-off "Legacies". Auf Social Media gab die TV-Hexe nun ganz überraschend ein bisher unbekanntes Details über ihr Liebesleben preis.

Auf ihrem Instagram-Account, der mittlerweile über eine Million Follower zählt, veröffentlichte Kaylee jüngst ein Foto, auf dem sie im Gras auf einer Picknickdecke sitzt, die Zunge in die Kamera streckt und eine Regenbogenfahne schwingt. Diese Flagge steht in vielen verschiedenen Kulturräumen für Veränderung, Frieden und Toleranz. "Hallo, mein Name ist Kaylee und ich bin queer. Alles Gute zum Pride Month", schrieb die Beauty im zugehörigen Bildbeitrag. Kaylee ordnet sich also nicht der Heterosexualität zu – welche Sexualität sie hat, verriet sie allerdings nicht.

Kaylee ist aber nicht der einzige Schauspielstar, der sich den Pride Month zum Anlass nimmt, um sich zu outen. "High School Musical: Das Musical: Die Serie"-Star Larry Saperstein (23) nutzte die Regenbogenjahreszeit ebenfalls, um seine Sexualität öffentlich zu definieren. Er ordnet sich der Bisexualität zu und hat damit Interesse an Frauen wie an Männern.

Kaylee Bryant, TV-Star

Kaylee Bryant bei einem Presseevent 2020

Larry Saperstein, Schauspieler

