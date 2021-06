Coming-out von Disney-Star! Larry Saperstein (23) ist seit der ersten Staffel einer der Hauptdarsteller der High School Musical-Reboot-Serie "High School Musical: Das Musical: Die Serie". Dadurch schaffte er es zu weltweitem Ruhm und kann mittlerweile fast 200.000 Instagram-Follower verbuchen. Über sein Liebesleben ist bislang dagegen noch nicht viel bekannt gewesen. Jetzt feierte der Rotschopf privat einen großen Meilenstein, nämlich sein öffentliches Coming-out.

In einem neuen TikTok-Video gab Larry passend zum Pride Month jüngst bekannt, dass er nicht heterosexuell ist. Auf der Plattform für audiovisuellen Content veröffentlichte der Schauspieler einen Clip, in dem man seinen Kopf sieht. Über ihm erscheint folgender Text: "Spielt einen Charakter mit fester Freundin im TV und ist im echten Leben bisexuell." Im Hintergrund läuft der Song "International Super Spy" von The Backyardigans. Zu dem Video schrieb Larry im Bildbeitrag: "Kommt das wirklich überraschend?" Damit scheint er andeuten zu wollen, dass sich wohl schon einige seiner Fans gedacht haben, dass er nicht hetero sei.

In "High School Musical: Das Musical: Die Serie" spielt Larry die Rolle von Big Red. Er entwickelt innerhalb der Show Gefühle für seine Schulkameradin Ashlyn Caswell, die von Julia Lester verkörpert wird. Im echten Leben scheint er dagegen auch gern mit Jungs zu flirten.

Getty Images Larry Saperstein, Schauspieler

Getty Images Larry Saperstein, Seriendarsteller

Getty Images Der Cast der "High School Musical"-Serie

