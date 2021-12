Mit einer der Figuren aus "Legacies" gibt es im neuen Jahr kein Wiedersehen. Das Erfolgsformat hat sich in den Vereinigten Staaten gerade erst in die Winterpause verabschiedet. 2022 wird dann erst die vierte Staffel des Vampire Diaries-Spin-offs über das Leben des Hexen-Werwolf-Vampir-Tribriden Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell, 22) fortgesetzt – doch nicht alle Serienstars kehren zurück. Kaylee Bryant alias Josie Saltzman steigt jetzt nach drei Jahren aus!

"Ich bin den Fans so dankbar und werde sie immer und ewig dafür lieben, dass sie mich in dieser Welt willkommen geheißen und akzeptiert haben", betont die Schauspielerin in ihrem Exit-Statement gegenüber TVLine. Sie wolle die Gelegenheit auch nutzen, um sich bei dem Produktionsstudio zu bedanken, dass sie ihr die Möglichkeit gegeben haben, Teil des "Vampire Diaries"-Universums zu werden. "Josie hat so vielen Menschen geholfen, sich in ihrer Sexualität wohlzufühlen, und ich hoffe, dass dieses Vermächtnis weiterlebt", wünscht sich die 24-Jährige, die sich selbst erst im Sommer als queer geoutet hatte.

Wie es zukünftig mit der Geschichte um die Hexe Josie weitergeht – insbesondere da ihre Storyline in der letzten Episode (Staffel vier, Folge neun) keinen Abschluss findet, das behalten die beiden ausführenden Produzenten Julie Plec (49) und Brett Matthews noch für sich. Stattdessen versprechen sie: "Es bricht uns zwar das Herz, uns von einem so geliebten Super-Squad-Mitglied zu verabschieden, aber wir wünschen Kaylee Glück und Erfolg. [...] Unsere Tür bei 'Legacies" wird immer für sie offen sein."

Getty Images Der Cast von "Legacies"

Getty Images Kaylee Bryant, TV-Star

Getty Images Kaylee Bryant bei einem Presseevent 2020

