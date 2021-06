Kommen die Promis bald an ihre Grenzen? Neben Castingshows und Reality-Formaten wie Dschungelcamp und Co. scheint die Programmpalette der TV-Sender noch längst nicht ausgereizt zu sein. Im Rahmen einer Kölner TV-Messe stellte RTL nun seine Highlights der kommenden Saison vor – darunter auch das neue Format "Unbreakable": In der neuen Show sollen sich zehn VIPs durch die härtesten Wochen ihres Lebens kämpfen!

Wie ein Insider gegenüber Bild berichtete, soll der Sender aktuell auf der Suche nach prominenten Teilnehmern sein, die ihre "seelischen und körperlichen Schwächen" bereits öffentlich gemacht haben. Die Kandidaten sollen mithilfe von militärisch ausgebildeten Trainern eine Grenzerfahrung erleben und dabei gegen ihre jeweiligen Süchte, Traumata oder Essstörungen ankämpfen. Der Hintergrund der Sendung soll eine Art "Lebenshilfe" sein.

Offenbar stehen auch schon Wunschkandidaten für die Show fest – darunter beispielsweise Mirja du Mont (45), Mimi Fiedler (45), Milka Loff Fernandes (40) und Cathy Hummels (33). Letztere soll das Angebot aber ausgeschlagen haben. Wie der Insider verriet, soll das Format bereits im kommenden September für drei Wochen im europäischen Ausland gedreht werden.

Mirja du Mont

Mimi Fiedler

Cathy Hummels

