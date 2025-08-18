Nach Trennung: Anne Wünsche deaktiviert ihr Social Media

Anne Wünsche (33) verkündete am Sonntag die Trennung von ihrem Partner Karim El Kammouchi (36). Wie sie bereits bei der Verkündung des Liebes-Aus verriet, wollen sie sich anschließend erst mal aus der Social-Media-Welt zurückziehen – und das Erotikmodel hat kurzen Prozess gemacht: Wie es scheint, hat sie ihren Instagram-Account deaktiviert. Bei der Suche über ihren Namen @anne_wuensche gelangen Fans nicht wie gewohnt auf ihr Profil, sondern bekommen stattdessen die Fehlermeldung "Diese Seite ist leider nicht verfügbar" angezeigt.

Doch bevor Anne offline ging, gab sie noch ein paar Details zu ihrer Trennung bekannt. "Ich bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück", verkündete die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zuerst und ergänzte später: "Nein, leider ist die Trennung wahr und nicht er hat sich wegen meines Erotik-Contents von mir getrennt, sondern ich habe diese Beziehung aus privaten Gründen beendet." Obwohl sie sich für das Ende der Beziehung entschied, falle ihr die Trennung sehr schwer – vor allem in Anbetracht ihres gemeinsamen Sohnes.

Für Annes Fans heißt ihr Social-Media-Rückzug: Geduld ist gefragt. Wie lange sie sich aus der digitalen Welt fernhalten wird, ist unklar. Der Schritt kommt für viele überraschend, da die Influencerin ihr Leben ansonsten sehr öffentlich teilt. Ihre Plattform ist für die dreifache Mutter nicht nur ein Fenster in ihr Privatleben, sondern auch eine wichtige Einnahmequelle. Mit über einer Million Followern hat Anne eine starke Community, die nun auf ein Lebenszeichen von der Internetpersönlichkeit warten wird.

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin, mit ihrem Sohn Sávio