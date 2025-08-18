So findet Sylvie Meis den neuen "Love Island VIP"-Cast

Es ist offiziell: Der neue Love Island VIP-Cast steht fest. Und nicht nur die Fans bilden sich ihre Meinung über die Teilnehmer der diesjährigen Staffel, sondern auch keine Geringere als Moderatorin Sylvie Meis (47). In einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show nimmt Sylvie die Kandidaten unter die Lupe und verrät, was sie von den liebeshungrigen Singles hält. Der erste Single, mit dem es laut der 47-Jährigen spannend werden könnte, ist Filip Pavlovic (31). "Uh, von ihm habe ich gehört. Bad-Boy-Material, das habe ich gehört", teasert sie verschmitzt lachend an. Das Image erkennt sie auch bei Umut Tekin (28) wieder: "Er ist ein absoluter Bad-Boy, der keine Angst hat, alles zu sagen, was er will."

Einen der Teilnehmer kennt die Moderatorin zwar schon längst, erkennt ihn aber nicht wieder. Es handelt sich um Josua Günther, der 2020 in der vierten Love Island-Staffel mitwirkte. "Ich erkenne ihn nicht mal, der war angeblich viel im Gym. Good for him, er sieht top aus", so Sylvie. Doch auch in der Riege der Frauen gibt es so einige spannende Kandidatinnen, wie die gebürtige Niederländerin findet: "Stella, sehr liebes Mädchen, super hot und ich glaube, auch unsere allererste offiziell bisexuelle Kandidatin." Die Moderatorin ist schon jetzt gespannt, ob Stella sich in einen Mann oder eine Frau verlieben wird. Bei ihr reagiert Sylvie besonders freudig: "Wie schön, Lisa-Marie ist wieder zurück bei uns. Sie ist so lieb. Sie war wirklich die Favoritin von allen in der Villa."

Neben den von Sylvie genannten Kandidaten und Kandidatinnen mischen noch einige mehr mit. Prominent getrennt-Star Marco Cerullo (36), Make Love, Fake Love-Gewinner Maurice Spada und Bachelor in Paradise-Bekanntheit Yannick Syperek versuchen, unter den Ladys die wahre Liebe zu finden. Auch Jona Steinig (29) und die AYTO-Singles Dion Brown und Josh "Monaco" Stanley sowie Fitnessinfluencer Nam Vo wollen nichts anbrennen lassen. Bei den Ladys wagen sich Laura Maria Lettgen, bekannt als Laura Blond, Brenda Patea (31), Tatum Koch und Reality-Krawallnudel Jennifer Iglesias (26) ins Liebesabenteuer. Auch Sina Hornberger, Dijana Cvijetic (31), Gabriela Alves sowie die Too Hot To Handle: Germany-Kandidatinnen Jeje Lopes und Joena Steilen suchen ihren Mister Right.

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Instagram / josua_maria Josua Günther im April 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

