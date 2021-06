Große Trauer um Joanne Linville. Seit 1950 war sie als Schauspielerin tätig und spielte in ihrem Leben in über 80 Filmproduktionen mit. Die US-Amerikanerin war unter anderem für ihre Rollen in Star Trek bekannt. In dem Streifen verkörperte sie eine Kommandeurin. Auch in "Twilight Zone" und "Columbo" war Joanne zu sehen. Im Jahr 1985 gründete die Seniorin sogar ihre eigene Schauspielakademie in Los Angeles. Jetzt müssen ihre Angehörigen und Fans jedoch einen schweren Verlust verkraften: Joanne ist gestorben.

Wie am Montag gegenüber CAA bestätigt wurde, ist Joanne im Alter von 93 Jahren verstorben. Sie habe ein erfülltes Leben gelebt und sei eine Frau gewesen, "deren Geist, Leidenschaft für Kunst und Leben eine Inspiration für alle war, die das Vergnügen hatten, sie zu kennen". Nähere Details zur genauen Todesursache sind bislang nicht bekannt.

Im Netz gedachte ihre Tochter Amy ihr zusätzlich mit einem Post. Unter ein Bild mit ihrer Mutter schrieb sie: "Ich kann nicht einmal ansatzweise in Worte fassen, wie sehr ich sie liebte und sie mich liebte. Wir haben uns das jeden Tag viele Male gesagt, wenn wir miteinander gesprochen haben." Joanne sei für sie eine Inspiration gewesen. "Sie war wirklich ein Juwel", notierte sie.

Joanne Linville, Schauspielerin

Joanne Linville mit ihrer Tochter Amy

Joanne Linville mit ihrem Sohn Christopher

