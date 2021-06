Jetzt kann Toni Storm (25) endlich vollkommen sie selbst sein. 2019 machte die hübsche Wrestlerin mit der schockierenden Nachricht Schlagzeilen, dass ein Hacker die privaten Konten der 25-Jährigen geknackt und anschließend intime Fotos von ihr veröffentlicht hätte. Jetzt stand die blonde Schönheit erneut im Rampenlicht – dieses Mal jedoch mit wesentlich erfreulicheren Neuigkeiten. Am Dienstag outete sich die Wrestlerin nämlich als bisexuell

Anlässlich des sogenannten "Pride Month" übernahm sie den offiziellen Instagram-Account von WWE NXT. "Nun, ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, es zu sagen, [...] Ich bin bi und es fühlt sich gut an, das zu sagen. Es ist etwas, mit dem ich mich schon lange sehr wohl fühle, ich habe es nur nie öffentlich gesagt", verriet die Neuseeländerin in dem Video. In der Story sprach die Wrestlerin zudem offen darüber, was dieser besondere Monat für sie persönlich bedeuten würde. "Es ist wichtig, genau den Menschen zu lieben, den man lieben möchte, um sein wahres, authentisches Selbst zu sein und sich dafür nicht schämen zu müssen", erklärte die Blondine.

Auf Twitter gratulierten der 25-Jährigen viele ihrer Wrestling-Kollegen zu ihrem Coming-out. "Ich bin stolz auf Toni Storm, heute und jeden Tag", schrieb beispielsweise Triple H (51) und Kimberly Benson, in der WWE-Welt besser bekannt als Piper Niven (30), kommentierte den Post mit drei Herz-Emojis in den Farben der Bi-Flagge.

Anzeige

Instagram / tonistorm_ Toni Storm im April 2021

Anzeige

Instagram / tonistorm_ Toni Storm mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / tonistorm_ Toni Storm im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de