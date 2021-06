Traurige Meldung aus der Musikszene! Gift of Gab, einer der zwei Mitbegründer des Rapduos Blackalicious, konnte zusammen mit seinem Partner Xavier "Chief Xcel" Mosley einige Charterfolge mit Songs wie "Alphabet Aerobics" feiern. Dieses Lied coverte zuletzt sogar Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (31) in einer US-Late-Night-Show. Doch nun gibt es erschütternde Neuigkeiten von dem Hip-Hop-Star, der mit bürgerlichen Timothy Jerome Parker heißt: Er ist im Alter von 50 Jahren verstorben.

Das musste nun Rolling Stone berichten, die von Gift of Gabs Tod von dessen Plattenlabel Quannum Projects erfuhren. Der Produktionsfirma zufolge ist der US-Amerikaner am Freitag, den 18. Juni friedlich von dieser Welt gegangen. "Er wird von zwei Brüdern, einer Schwester, vielen Nichten und Neffen, unzähligen Freunden und Fans auf der ganzen Welt überlebt. Wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren, während wir den enormen Verlust unseres lieben Bruders betrauern", heißt es in dem Statement weiter. Seit 2014 hatte Gad mit seiner Niere zu kämpfen, die aufgrund von Diabetes Typ eins versagt hatte. Im Januar 2020 musste er sich deswegen sogar einer Transplantation unterziehen.

Chief Xcel bekundete bereits seine Anteilnahme und widmete seinem Kumpel ein paar bewegende Zeilen auf dem offiziellen Instagram-Account von Blackalicious: "[Er] hat sein Leben seinem Handwerk gewidmet. Er war einer der Größten, die es je getan haben. Er glaubte wirklich an die heilende Kraft der Musik."

Getty Images Blackalicious auf einem Festival im Juni 2006

Instagram / iamthegiftofgab Gift of Gab im Juni 2018

Getty Images Gift of Gab beim LA Weekly Detour Music Festival im Oktober 2006

