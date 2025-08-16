Taylor Swift dementiert Auftritt in "Happy Gilmore 2"

Taylor Swift (35) hat Gerüchte aus der Welt geschafft, sie habe in einem Bärenkostüm einen Cameo-Auftritt im Film "Happy Gilmore 2" absolviert. Die Spekulationen kamen auf, nachdem in einer Szene NFL-Star Travis Kelce (35), Taylors Partner seit zwei Jahren, von einem Bären attackiert wird, während Bad Bunnys (31) Figur ihn mit Honig bestreicht. In einem Interview für den Podcast "New Heights", den Travis gemeinsam mit seinem Bruder moderiert, stellte die Sängerin klar: "Ich kann das dementieren." Humorvoll fügte sie hinzu, dass sie und Kelce oft über absurde Gerüchte lachen.

Der Hype um den Film, der seit kurzem auf Netflix verfügbar ist, wurde durch ein veröffentlichtes Behind-the-Scenes-Video noch verstärkt. In den Kommentaren spekulierten Fans eifrig, ob Taylor vielleicht heimlich in die Rolle des Bären geschlüpft sei. Netflix selbst befeuerte die Gerüchte mit einer vieldeutigen Emoji-Antwort auf einen Fan-Kommentar. Im Podcast erklärte Taylor, sie sei zwar ein großer Fan des Films und habe ihn mehrfach gesehen, ein Auftritt habe jedoch nicht stattgefunden. Trotzdem fühle sie sich geehrt, dass die Fans sie mit der Komödie in Verbindung bringen.

Nicht nur die Fans, auch Adam Sandler (58), der in "Happy Gilmore 2" eine Hauptrolle spielt, zeigte sich begeistert von Taylor. In einem Interview schwärmte der Schauspieler von ihrer Freundlichkeit und dem herzlichen Umgang mit seiner Familie. Er betonte, dass Taylor seine Kinder über die Jahre hinweg immer wieder getroffen habe und ihnen gegenüber stets warm und nett gewesen sei. Angesichts ihrer positiven Beziehung zu dem Schauspieler wäre ein Setbesuch von Taylor zwar durchaus vorstellbar gewesen – doch in diesem Fall bleibt die Gerüchteküche unbegründet.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

Getty Images Jackie, Adam, Sunny und Sadie Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York