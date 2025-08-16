Für ihre neue Serie: Julia Garner ist kaum wiederzuerkennen

Julia Garner (31) steht aktuell für die Netflix-Mini-Serie "The Altruist" vor der Kamera. Erste Bilder vom Set zeigen die Schauspielerin völlig verwandelt. Eigentlich ist sie bekannt für ihre blonde Kurzhaarfrisur. In ihrer neuen Rolle als Kryptowährungsbetrügerin Caroline Ellison tauschte Julia den charakteristischen Haarschnitt gegen eine lange dunkelbraune Lockenmähne. Auch dank der großen Brille auf ihrer Nase mussten die Fans sicher zweimal hinschauen. Wie Daily Mail berichtet, ist das markante Aussehen an den Look der realen Person Caroline Ellison angelehnt. "The Altruist" ist an ihre Geschichte angelehnt.

Bei der Serie handelt es sich um ein True-Crime-Drama. Im Mittelpunkt steht Sam Bankman-Fried, Gründer der Kryptowährungsbörse FTX und verurteilter Straftäter. Dieser wird von Anthony Boyle gespielt. Sam tut sich mit Caroline zusammen, die das Finanzsystem mit der Kryptowährung revolutionieren will. Doch der Plan geht gewaltig schief und die beiden verstricken sich in ungünstigen und teils illegalen Vorkommnissen, die sich bis zum Zusammenbruch der Börse hinziehen. Ein zentraler Teil der Handlung ist zudem die intime Beziehung von Caroline und Sam. Ein Startdatum gibt es für "The Altruist" aktuell noch nicht. Hinter der Produktion stehen neben Netflix auch Barack (64) und Michelle Obama (61) – die beiden sind dank der Beteiligung ihrer Produktionsfirma Higher Ground ausführende Produzenten.

Julia ist mittlerweile als Schauspielerin bekannt für ihre Wandelbarkeit. In "The Fantastic Four: First Steps" verkörpert sie Shalla-Bal, besser bekannt als Silver Surfer. Für die Rolle tritt die US-Amerikanerin komplett mit silberner Farbe überzogen auf. Neben dem Marvel-Film ist Julia zudem im Horrorfilm "Weapons – Die Stunde des Verschwindens" zu sehen. Der unheimliche Streifen wird derzeit von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert. Die 31-Jährige spielt darin die Hauptrolle als Lehrerin Justine Gandy, deren Schüler auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Weil die Eltern sie als Schuldige sehen und Druck ausüben, macht Justine sich auf, die düstere Wahrheit herauszufinden.

