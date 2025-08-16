Matt Zukowski packt über die Trennung von Tammy Hembrow aus

Tammy Hembrow (31) und Matt Zukowski gaben vor zwei Monaten ihre Trennung bekannt. Im Podcast "Where's Your Head At?" spricht der ehemalige Love Island Australia-Kandidat nun über sein Ehe-Aus – und erklärt, er sei derjenige gewesen, der sich getrennt hat. "Vor ein paar Monaten habe ich eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens getroffen. Ich habe beschlossen, eine Beziehung zu beenden, die für mich nicht richtig war. Sie war ungesund für mich", schildert Matt. Damit widerspricht er seiner früheren Aussage, in der die Trennung noch als gemeinsame Entscheidung dargestellt wurde. Zudem deutete Tammy in einem emotionalen Trennungsvideo an, dass die Ehe auf ihre Initiative hin endete.

Die Trennung ist allerdings nicht das einzige Thema, auf das der 30-Jährige eingeht. Die Fitness-Influencerin wurde vergangene Woche beim Turteln erwischt: Berichten zufolge soll sie mit dem AFL-Star Bailey Smith anbandeln. Für Matt war dies keine schöne Nachricht. "So sehr ich auch weiß, dass die Beziehung vorbei war, die Person zu sehen, die man geheiratet hat, die man einmal geliebt hat und von der man dachte, man würde den Rest seines Lebens mit ihr verbringen, ist kein einfacher Anblick", betont er im Podcast. Der Australier macht seiner Ex keine Vorwürfe – es sei einfach etwas, das er nicht gerne sieht.

Die 31-Jährige und Matt lernten sich Mitte 2023 kennen und verlobten sich nur wenige Monate später. Im November gaben sie sich vor Familie und Freunden das Jawort – doch bereits ein halbes Jahr später war alles vorbei. Nachdem monatelang Gerüchte über eine Trennung die Runde gemacht hatten, bestätigten sie im Juni ihr Ehe-Aus. Kurz darauf veröffentlichte Tammy ein emotionales TikTok-Video, in dem sie zugab, sie habe "durch die rosarote Brille" geschaut, als sie sich nach nur drei Monaten Beziehung verlobte. "Ich werde mich scheiden lassen", offenbarte sie, betonte jedoch, keine weiteren Details preisgeben zu wollen.

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, September 2023

Instagram / mattzukowski Tammy Hembrow und Matt Zukowski, Februar 2025

Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, November 2023