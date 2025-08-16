Millie Bobby Brown teilt Hochzeitsfotos von Schwester Paige

Millie Bobby Brown (21) gewährt ihren Fans einen intimen Einblick in einen ganz besonderen Tag: die Hochzeit ihrer älteren Schwester Paige. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Stranger Things, veröffentlichte auf Instagram mehrere Fotos von der romantischen Feier, bei der Paige ihrem Partner Sam das Jawort gab. Millie selbst glänzte in einem fliederfarbenen Brautjungfernkleid mit Beinschlitz und dazu passendem Schal, als sie durch die Zeremonie schritt – ein Baby im Arm und einen Blumenstrauß in der Hand. Zwischen den Momenten mit der Braut half sie auch tatkräftig mit, etwa beim Aufbau eines Willkommensschilds, und sorgte mit einem spielerischen Serviettenwurf in Richtung ihres Ehemanns Jake Bongiovi (23) für Heiterkeit.

Die Aufnahmen, die Millie mit der Überschrift "Große Schwester hat 'Ich will' gesagt" betitelte, zeigen die besondere Verbundenheit der beiden Schwestern. Zu den Highlights gehören ein Schwarz-Weiß-Foto des Brautpaares beim Auszug aus der Kirche sowie eine Aufnahme, in der Millie den prachtvollen Schleier von Paiges Hochzeitskleid arrangiert. Auch die Hochzeitsplanerin Camilla Boniek, die bereits Millies eigene Hochzeit mit Jake im vergangenen Jahr organisiert hatte, war an den Vorbereitungen beteiligt. "Es war ein Wochenende voller Freude und Liebe", so Camilla in einem Post über die Veranstaltung. Millie und ihr Ehemann, Sohn des Rockstars Jon Bon Jovi (63), scheinen jeden Moment der Feierlichkeit genossen zu haben.

Auch mit ihrem Schwiegervater Bon Jovi versteht sich Millie bestens. Der Musiker zeigte sich laut dem Magazin Life & Style bereits begeistert von der jungen Schauspielerin. Er lobte sie als "wunderbare junge Frau, die fest mit beiden Beinen im Leben steht" und betonte, wie glücklich sie seinen Sohn macht. "Sie sind großartig, absolut fantastisch. Die Braut sah wunderschön aus, und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann", schwärmte Jon bereits nach der intimen Hochzeit der beiden. Dass Millie nicht nur das Herz ihres Ehemanns, sondern auch das ihrer Schwiegereltern erobert hat, liegt wohl auch an ihrem sozialen Engagement. Zusammen mit Dorothea Hurley setzte sie sich bereits damals für wohltätige Projekte ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Brown, Millie Bobby Brown und Paige Brown, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi auf der "Damsel"-Premiere