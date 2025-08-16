Michelle Hunziker reagiert auf wiederkehrende Babygerüchte

Michelle Hunziker (48) hat sich in einem Interview mit Hörzu zu den ständigen Schwangerschaftsgerüchten und der Dauerbeobachtung durch Paparazzi geäußert. Die Moderatorin, die aktuell ihre Sommerferien auf Capri verbringt, scherzte: "Wie oft ich in meinem Leben laut Presse schon schwanger war, ist nicht mehr zählbar." Zuletzt wurde sie im Urlaub auf Mykonos mit ihrem vermeintlichen neuen Partner Nino Tronchetti Provera und ihren Töchtern gesichtet. "Die Paparazzi in Italien gehen respektvoll mit mir um, da ich auch ihnen mit Respekt begegne", erklärte Michelle und fügte hinzu, dass dies schließlich deren Job sei, um ihre Familien zu ernähren.

Neben Spekulationen über eine neue Liebe sorgt Michelle auch durch ihre eigene Offenheit immer wieder für Gesprächsstoff. Rückblickend auf ihre Zeit als Co-Moderatorin von Wetten, dass..? sprach sie über eine mögliche Rückkehr ins deutsche Fernsehen. "Grundsätzlich kann ich mir vieles vorstellen", merkte sie an und betonte, dass das Format für sie und das deutsche Publikum immer eine besondere Bedeutung gehabt habe. Auch wenn Michelle in der letzten Ausgabe der Kultshow im November 2023 fehlte, zeigt sie sich grundsätzlich offen für eine Neuauflage, wenn Inhalt und Terminplan es erlaubten.

Die Schweizer Entertainerin, die seit Jahren in Italien lebt, teilt mit ihrer charismatischen und humorvollen Art gerne Einblicke in ihr Leben. Ihre drei Töchter Aurora, Sole und Celeste stehen für Michelle dabei stets im Mittelpunkt ihres Lebens. Besonders mit ihrer ältesten Tochter Aurora verbindet sie ein enges Verhältnis, das durch gemeinsame Urlaube und geteilte Momente deutlich wird. Mit ihrem vermeintlichen Partner, dem Pirelli-Erben Nino, erlebt Michelle nun scheinbar einen weiteren Höhepunkt in ihrem Leben. "Mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt, gibt mir mehr Energie als alles andere auf der Welt", schrieb sie kürzlich auf Instagram.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juni 2025

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juli 2025

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin