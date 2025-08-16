Dylan Brosnan überragt Papa Pierce um sieben Zentimeter

Pierce Brosnan (72) war bei der Premiere seines neuen Netflix-Films "The Thursday Murder Club" in New York gemeinsam mit seinem Sohn Dylan (28) ein echter Hingucker: Der 28-Jährige, der mit fescher Prinz-Charming-Frisur und grauem Anzug erschien, überragt seinen berühmten Vater mit einer stattlichen Größe von 1,93 Metern um ganze sieben Zentimeter. Auch Pierce, der auf den Fotos neben seinem Sprössling beinahe gedrungen wirkt, präsentierte sich auf dem roten Teppich gewohnt elegant – in einem cremefarbenen Blazer und schwarzer Hose. Die Veranstaltung fand im Plaza Hotel statt, wo die beiden für die Fotografen posierten, bevor es zu einer Sondervorführung ins Paris Theater ging.

Dylan, der sich nach seinem Abschluss an der University of Southern California als Schauspieler und Produzent einen Namen gemacht hat, tritt zunehmend in die Fußstapfen seines Vaters. Erst im Juni hatten die beiden gemeinsam mit Dylans jüngerem Bruder Paris (24) im Western "The Unholy Trinity" mitgewirkt – eine Erfahrung, die Pierce als "Geschenk der Zeit und Erinnerung" beschrieb. Im Gespräch mit People schwärmte er: "Wir haben es immer geschafft, als Familie eng zusammenzubleiben, auch während meiner Zeit als James Bond. Jetzt mit meinen Söhnen Filme zu drehen, ist etwas ganz Besonderes." Dylan selbst erklärte in vergangenen Interviews, wie sehr er diese gemeinsamen Momente mit seinem Vater und Bruder schätzt, und betonte, dass er jederzeit wieder mit ihnen vor der Kamera stehen würde.

Neben seiner Schauspielkarriere ist Dylan auch erfolgreich als Model tätig und arbeitete bereits mit renommierten Marken wie Yves Saint Laurent und Burberry zusammen. Doch es sind nicht nur berufliche Erfolge, die die Verbindung zwischen Vater und Sohn auszeichnen. Die enge Bindung innerhalb der Familie Brosnan hat schon immer eine besondere Rolle gespielt, besonders nachdem Pierce seine erste Frau Cassandra Harris und deren gemeinsame Tochter Charlotte an den Krebs verloren hat. Mit seiner zweiten Frau Keely Shaye Smith (61) hat Pierce die beiden Söhne Dylan und Paris.

Getty Images Dylan Brosnan und Vater Pierce Brosnan im August 2025 in New York City

Getty Images Dylan, Pierce und Paris Brosnan im November 2019

Instagram / keelyshayebrosnan Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith mit ihren Söhnen Dylan und Paris