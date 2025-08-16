Vier Jahre her: Nessiontour erinnert an die Hochzeit mit Ina

Vanessa Borck (28) besser bekannt als Nessiontour, hat auf Instagram auf den vierten Hochzeitstag mit ihrer früheren Partnerin Ina Borck (29) zurückgeblickt. Obwohl die beiden inzwischen getrennte Wege gehen, spricht sie offen über die Bedeutung dieses Tages für sie. Zu Fotos, die sie im Brautkleid zeigen, schreibt Vanessa: "Heute vor vier Jahren habe ich geheiratet. Meine erste Ehe. Es war ein Tag, den ich geliebt habe – auch wenn er super stressig war. [...] Und trotzdem war es einer der schönsten Tage meines Lebens. Weil ich an diesem Tag wieder einmal gespürt habe, wie es ist, zu lieben. Und wie es ist, geliebt zu werden."

Neben den Erinnerungen an die Vergangenheit offenbart Vanessa auch ihre Wünsche für die Zukunft. Ihre Teilnahme als Princess Charming brachte sie nach eigenen Angaben dazu, erneut an die Liebe zu glauben und sich auf die Suche nach einer zweiten großen Liebe zu machen: "Ich wünsche mir, irgendwann nochmal 'Ja' zu sagen – diesmal zu einem anderen Menschen, mit einer anderen Geschichte und einer anderen Art von Liebe." Für die 28-Jährige ist klar: "Jede Liebe ist anders. Und genauso ist auch jede Hochzeit anders. Nur weil ich schon einmal geheiratet habe, heißt das nicht, dass ich es nicht nochmal will. Im Gegenteil – ich weiß, wie besonders es sich anfühlt."

Bereits bei früheren Gelegenheiten hatte die Influencerin über ihre romantischen Vorstellungen gesprochen. Ihre Hochzeit mit Ina hat Vanessa offensichtlich geprägt und zu der Überzeugung geführt, dass die Liebe in verschiedenen Formen und Facetten existiert. Doch auch wenn ihre erste Ehe ein bedeutsamer Abschnitt in ihrem Leben war, blickt sie nach vorne und ist offen für neue Wege.

Instagram / inaontour Nessi und Ina Borck, Ex-Partnerinnen

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, Die neue "Princess Charming"