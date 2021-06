Aaron Hundhausen hat bei Die Alm wohl ein Auge auf Mirja du Mont (45) geworfen! Der Influencer ist bisher nur in Kuppelshows unterwegs gewesen. Bei Ex on the Beach war sein Auftritt noch relativ unschuldig, bei Are You The One? eher weniger. Er und sein TV-Flirt Kathleen Glawe waren quasi rund um die Uhr mit Sex beschäftigt. Bei "Die Alm" machte Aaron nun deutlich, dass er auch Mirja gern näherkommen würde – allerdings auf wenig charmante Art.

Als es an Tag eins ins Bettchen ging, legte sich Aaron ganz brav neben seinen Zimmergenossen Ioannis Amanatidis (31), betonte aber: "Also ich würde auch zu Miri gehen." Katharina Eisenblut ahnte direkt, warum und gab zu, dass die Diplom-Visagistin eine verdammt heiße Frau sei. Das stimmte ihr der TV-Casanova zu, drückte es jedoch etwas anders aus: "Ich habe es eben schon gesagt: klassische Milf." Daraufhin brachen Ioannis und Kathi in Gelächter aus.

Was wohl Mirja selbst zu diesem speziellen Kompliment sagt? Immerhin kennt sie den Ruf des 22-Jährigen. Als sie auf der Alm aufeinandertrafen, witzelte sie: "Dich kenne ich, weil du immer alles vögelst in den Formaten." Daraufhin erklärte Aaron ihr, dass er lediglich in einer der zwei Fernsehshows ausgiebig die Betten zum Beben gebracht hat.

TVNOW Aaron und Kathleen beim Date

Instagram / mcaarons Aaron Hundhausen, Reality-TV-Star

Krick, Jens / Action Press Mirja du Mont

