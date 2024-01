Schon fast 50? Deshalb sieht Mirja du Mont noch so jung aus!

Natürliche Schönheit? Mirja du Mont (48) strahlt mit ihrem jugendlichen Aussehen. Das Model blickt wahrscheinlich häufiger in verdutzte Gesichter, wenn sie ihr Alter preisgibt – denn die Ex-Frau von Sky du Mont (76) geht bereits auf die 50 zu. Trotz zweier Kinder und Job gibt es in ihrem Gesicht keine sichtbaren Stressfältchen. Was ist ihr Beauty-Geheimnis? Mirja verrät, was sie macht, um äußerlich kaum zu altern!

Bei der "Lambertz Monday Night" kommt die Unter uns-Darstellerin mit RTL ins Plaudern "Ich mache eine Mesotherapie", verrät Mirja. Während sie auf ihre Mundpartie zeigt, fährt sie fort: "Das kommt auf jeden Fall hierher, damit ich diese Merkel-Falten nicht bekomme." Bei der Behandlung wird mithilfe von Mikroinjektionen Hyaluronsäure unter die Haut gespritzt. Abgesehen davon habe die 48-Jährige nicht weiter nachgeholfen: "Das sind echt die Gene. Das stimmt wirklich, ich habe echt Glück gehabt!"

Grundsätzlich sei die Zweifachmama nicht von Schönheitsoperationen abgeneigt: "Wenn ich merke, etwas stört, was ich operieren könnte, würde ich es machen." Nur Filler lehne sie partout ab: "Da bin ich total dagegen, weil ich finde, das Gesicht ist so aufgedunsen." Was haltet ihr von Mirjas Beauty-Rezept? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont, 2023

Anzeige

ActionPress Schauspielerin Mirja du Mont

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de