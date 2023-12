Fröhliche Weihnachten bei Mirja du Mont und ihrem Ex Sky?

Für sie steht die Familie an erster Stelle! Die Schauspielerin Mirja du Mont (47) und Ex-Ehemann Sky (76) gingen viele Jahre zusammen durchs Leben und haben zwei Kinder. 2017 kam dann für viele Fans überraschend die Trennung. Kontakt besteht zwischen dem ehemaligen Liebespaar allerdings immer noch. Nach der Scheidung gab es sogar einen gemeinsamen Urlaub. Nun verrät Mirja, ob sie auch das Weihnachtsfest mit ihrem Ex Sky feiert.

Die Festtage verbringt die Unter uns-Darstellerin gern mit ihrer Familie. "Also Weihnachten ist ein Muss", betont sie gegenüber Gala. Für die christlichen Feiertage gibt esbereits einen Plan. Mirja verrät: "Am 24. Dezember bin ich mit meinen Kindern zusammen und Sky hat beide dann am 25. Dezember."

Ob Sky Heiligabend mit seiner neuen Partnerin Julia Schütze verbringt? Seitdem vergangenen Jahr ist der Schauspieler glücklich vergeben an die österreichische Journalistin. Mirja du Mont gönne ihrem Ex-Mann das neue Liebesglück. Es sei ihr wichtig, weiterhin ein gutes Verhältnis mit dem Vater ihrer Kinder zu haben.

Anzeige

Getty Images Mirja und Sky du Mont, April 2011

Anzeige

Getty Images Mirja du Mont beim GQ Men of The Year Award 2016

Anzeige

Getty Images Julia Schütze und Sky du Mont im November 2022 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de