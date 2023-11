Sky du Mont und Ex Mirja waren nach Scheidung im Urlaub!

Sie verstehen sich auch nach der Scheidung bestens! Mirja (47) und Sky du Mont (76) hatten im Jahr 2000 geheiratet. Während ihrer Ehe bekamen die Schauspielerin und der Filmstar zwei Kinder. 2017 ließen sich die beiden dann schließlich scheiden. Nach dem überraschenden Beziehungsende hatte der Schauspieler zuerst mit dem Alleinsein zu kämpfen – jetzt sieht das anders aus. Mirja und Sky waren nach ihrer Trennung sogar gemeinsam im Urlaub.

"Wir waren schon zusammen im Urlaub", gibt die 47-Jährige im RTL-Interview preis. Deswegen sei es für sie gar nicht schlimm, ihren Ex auf einem Event wiederzusehen. "Wir haben ja eh täglich Kontakt. Für uns ist das nichts Neues", erzählt sie weiter. Sich wieder über den Weg zu laufen sei für das Ex-Paar überhaupt kein Problem.

In Bezug auf ihre Kinder wollte Mirja nach der Trennung stark sein. "Nach der Trennung hatte ich natürlich Angst. Ich wusste, dass wir in diesem Moment als Eltern versagt haben. Ich dachte vor allem, ich hätte im Leben versagt", verrät die Schauspielerin in einem Interview mit Bunte. Für sie sei es nicht selbstverständlich gewesen, dass ihre Kinder unbeschadet und auch glücklich aus der Scheidung hervorgingen. "Es war mir das Wichtigste, dass die beiden nichts mitbekommen, ein gutes Leben haben und sich ihre Wünsche erfüllen können", erzählte der Unter Uns-Star weiter.

Getty Images Mirja du Mont bei einem "Unter Uns"-Fotoshooting

ActionPress Schauspielerin Mirja du Mont

Getty Images Mirja und Sky du Mont an ihrer Hochzeit

