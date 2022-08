Seltenheit: Mirja du Mont teilt ein Bild von ihrem Sohn Fayn

Da macht Mirja du Mont (46) wohl mal eine Ausnahme! Die Unter Uns-Schauspielerin war 17 Jahre lang mit dem Autor Sky du Mont (75) verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor: Ihre Tochter Tara (21) und ihr Sohn Fayn. Einer der Gründe für ihre Trennung im Jahr 2016 war der große Altersunterschied von 29 Jahren gewesen. Die zwei Schauspieler verstehen sich aber nach wie vor gut – sie haben schließlich auch Nachwuchs zusammen. Sohnemann Fayn zeigte Mirja nun sogar im Netz.

Die "Unter Uns"-Darstellerin hält ihre Kinder eigentlich aus dem Rampenlicht heraus. Doch nun machte sie eine Ausnahme: Sie teilte ein Selfie von ihrem Sohn in ihrer Instagram-Story. Dabei sieht der Junge in einem grauen T-Shirt und mit einer silbernen Halskette in die Kamera, während ihm seine braunen Haare ins Gesicht fallen. Zu diesem Schnappschuss schrieb die 46-Jährige: "Bin stolz auf dich, mein Sohn! Wie die Zeit vergeht! 16 Jahre alt." Allerdings war der Grund für diesen Post nicht Fayns Geburtstag – er hatte schon am 3. August sein neues Lebensjahr gefeiert.

Fotos von Mirjas Kindern sind eine Seltenheit. Das letzte Mal, dass sie ihre Sprösslinge im Netz präsentiert hatte, ist mittlerweile schon ein Jahr her. Der etwas ältere Schnappschuss zeigte die Schauspielerin gemeinsam mit Tara und Fayn auf dem Weg in den Urlaub. Zu dem Beitrag schrieb die zweifache Mutter: "Throwback: meine Liebsten und ich auf dem Weg in den Urlaub. Ich hoffe, wir können bald wieder zusammen reisen!"

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Monts Sohn Fayn

Getty Images Mirja und Sky du Mont, 2010

Krick, Jens / Action Press Mirja du Mont

