Große Trauer um Johnny Solinger. Der gebürtige Texaner wurde vor allem durch sein musikalisches Talent bekannt. 1999 gelang ihm als Sänger der 80er-Jahre-Glam-Metalband Skid Row der große Durchbruch. Im Jahr 2015 verließ der US-Amerikaner die Gruppe dann allerdings auf eigenen Wunsch, um eventuell als Solokünstler durchzustarten. Jetzt folgen traurige Neuigkeiten des Musikers: Johnny ist im Alter von 55 Jahren verstorben.

Erst vor rund einem Monat teilte Johnny seinen Fans im Netz mit, dass bei ihm ein Leberversagen diagnostiziert wurde. Dass der Tod des Künstlers allerdings so schnell herbeieilt, damit hatte sicherlich niemand gerechnet: Am vergangenen Samstag verstarb Johnny an den Folgen seiner Erkrankung. Via Facebook bestätigten seine ehemaligen Bandkollegen den Tod und nahmen Abschied von ihrem Freund: "Wir sind traurig, die Nachricht von unserem Bruder Johnny Solinger zu hören." Die Gedanken sind in dieser schweren Zeit nun voll und ganz bei den Angehörigen des Verstorbenen.

Johnnys Krankheitsverlauf war tragisch. Ohne eine Krankenversicherung musste der Interpret kurz vor seinem Tod sogar noch eine Fundraising-Seite einrichten, um die Kosten seiner Behandlung mithilfe von Spenden decken zu können. Vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass Johnny ein neuer Katheter gesetzt werden soll, während das Blutgerinnsel in seinem Bein versorgt und ein Gefäß in seinem Herzen behandelt werde.

Johnny Solinger, Musiker

Getty Images Johnny Solinger, Metal-Bekanntheit

Getty Images Johnny Solinger, Sänger

