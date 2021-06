Er macht wohl die schwerste Zeit seines Lebens durch! Eigentlich müsste David Pastrnak (25) im Moment der glücklichste Mensch der Welt sein – denn für den Eishockeyspieler läuft es nicht nur beruflich prima, auch privat hat er mit seiner Freundin Rebecca Rohlsson sein Glück gefunden. Erst vor wenigen Tagen krönten die beiden ihre Liebe mit einem Baby, doch nun die schockierende Nachricht: David gibt bekannt, dass sein sechs Tage alter Sohn plötzlich verstorben ist!

Via Instagram teilt er diese traurige Neuigkeit seinen Fans mit. "Viggo Rohl Pastrnak, 17. Juni bis 23. Juni 2021. Wir haben einen Engel, der nun über uns wacht und wir nennen ihn Sohn. Wir werden dich für immer lieben", schreibt der 25-Jährige emotional zu einem Füßchen-Pic seines Babys. Was genau passiert ist, behalten die zwei für sich. Sie bitten außerdem ihre Fans darum, die Privatsphäre der beiden zu akzeptieren.

In dieser schweren Zeit stehen dem Paar nicht nur seine Familie, Freunde und Fans bei – auch Davids Eishockey-Team, die Boston Bruins, nehmen großen Anteil an dem Verlust ihres Mannschaftsmitglieds. "Wir sind untröstlich über den Tod von David und Rebeccas Sohn Viggo. David und Rebecca sind ein Teil unserer Familie", heißt es in einem Statement, das People vorliegt.

Instagram / davidpastrnak David Pastrnaks Baby

Instagram / davidpastrnak David Pastrnak, Sportler

Getty Images David Pastrnak (M.) mit Teamkollegen der Boston Bruins

