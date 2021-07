Michael Greco ist zum ersten Mal Vater geworden. Der Schauspieler, der sich vor allem durch seine Rolle in der britischen Soap "EastEnders" einen Namen gemacht hat, hatte bereits im Februar angekündigt, dass er und seine Freundin Helen Harris ihren ersten Nachwuchs erwarten. Nun war es endlich so weit und Michaels Söhnchen erblickte das Licht der Welt – doch der Kleine kam einige Wochen zu früh und mit einem sehr seltenen Geburtsfehler zur Welt.

Das verkündete der 51-Jährige in einem ergreifenden Instagram-Post. Zu einem Bild von seinem Baby im Krankenhaus schrieb er: "Mein Junge... Gianluca Greco. Geboren am 1. Juli 2021. 2027 Gramm schwer. [...] Mein Herz ist jetzt schon so voll. Das ist mit Abstand der beste Tag meines Lebens. Gianluca, ich liebe dich mehr, als ich es mir je hätte vorstellen können." Die riesige Freude wird allerdings ein wenig durch Gianlucas gesundheitliche Probleme getrübt. Er leidet an Gastroschisis, einer Fehlbildung der Bauchdecke, bei der innere Organe nach außen dringen.

Aus diesem Grund hatten die Ärzte auch entschieden, dass es besser sei, Gianluca bereits jetzt auf die Welt zu holen, damit man sich schnell um seine gesundheitlichen Probleme kümmern kann. Eine erste Operation hat der kleine Mann inzwischen bereits überstanden.

Anzeige

Instagram / thegrecs Michael Grecos Sohn Gianluca

Anzeige

Getty Images Michael Greco bei der Premiere von "Hatfields & McCoys"

Anzeige

Getty Images Michael Greco beim Barclaycard Exclusive British Summer Time Festival, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de