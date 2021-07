Er muss für seinen kleinen Sohn jetzt mit stark sein! Anfang Juli überraschte Michael Greco seine Community mit einer freudigen Nachricht: Der ehemalige Darsteller der britischen Soap "EastEnders" ist zum ersten Mal Papa geworden. Seine riesige Freude über sein Vaterglück wird allerdings durch einen Geburtsfehler seines Sohnes Gianluca getrübt. Wie Michael nun berichtet, muss sein kleiner Mann demnächst eine OP über sich ergehen lassen!

Das wenige Monate alte Baby leidet an Gastroschisis, einem Defekt der Bauchwand, bei dem innere Organe wie etwa der Darm nach außen dringen. In einer Operation soll dem kleinen Gianluca geholfen werden, wie sein Vater Michael via Instagram berichtet: "Mein wunderschöner und tapferer Sohn hat hoffentlich noch eine kritische Operation vor sich, bevor er versuchen kann, ein normales und gesundes Leben zu führen." Der 50-Jährige sei nicht sonderlich religiös, bete aber dennoch, dass alles gut verläuft.

Damit ist Michael nicht allein. In der Kommentarspalte lassen etliche Follower ihre Gebete da. "Ich sende euch ganz viel Liebe", "Er ist einfach unglaublich, ich sende euch ganz viel Liebe und meine Gebete" oder: "Ich bete für deinen kleinen Prinzen", schreiben unter anderem drei mitfühlende Fans.

Instagram / thegrecs Michael Greco mit seiner Freundin Helen Harris

Getty Images Michael Greco beim Barclaycard Exclusive British Summer Time Festival, 2017

Getty Images Michael Greco, britischer TV-Star

