TV-Sensation beim ARD! Der öffentlich-rechtliche Sender präsentierte vor Kurzem zum ersten Mal eine Fernsehserie, in der alle Hauptfiguren schwul sind. Die erste Staffel von "All You Need" besteht aus fünf Folgen und wurde von Regisseur Benjamin Gutsche inszeniert. Da das Format so viel positives Feedback bekam, wurde bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Und darum geht es in der neuen Dramedy-Serie.

Im Mittelpunkt steht der homosexuelle Medizinstudent Vince (Benito Bause), der sein Leben zwischen Uni und schwulem Partyleben jongliert. Im Club lernt er den attraktiven Arbeitslosen Robbie (Frédéric Brossier) kennen, mit dem er zusammenkommt. Doch der mysteriöse Fitnesstrainer hat ein dunkles Geheimnis und verrichtet heimlich Sozialstunden, von denen er auch seinem neuen Boyfriend nichts erzählt. Neben heißen Liebesszenen kommt es bei den beiden auch immer wieder zu Streitereien.

Der zweite Handlungsstrang dreht sich um Levo (Arash Marandi), der beste Freund und ehemalige Mitbewohner von Vince. Für den Lockenkopf beginnt die Story, wie er mit seinem neuen Partner Tom (Mads Hjulmand) zusammenzieht. Der blonde Geschäftsmann outete sich erst kurz davor als homosexuell, als er seine Ex-Frau verließ, mit der er den gemeinsamen Sohn Nick hat. Levo zieht nun bei dem Muskelmann in das Haus ein, wo Tom vorher mit seiner Familie gelebt hat.

Benito Bause in "All You Need"

Christin Nichols, Benito Bause, Arash Marandi und Mads Hjulmand

Benito Bause und Frédéric Brossier in "All You Need"

