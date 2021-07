J Balvin (36) und seine Freundin Valentina Ferrer (27) schweben im Elternglück! José Álvaro Osorio Balvín, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, und seine Liebste, die Miss Argentina, verkündeten Mitte April, dass sie erstmals gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die beiden plauderten damals darüber, dass der Lockdown der beste Zeitpunkt sei, um ein Kind in die Welt zu setzen. Gesagt, getan – jetzt ist das Baby der Neu-Eltern da!

Valentina veröffentlicht ein Foto auf Instagram, das ihre eigene Hand mit dem Füßchen ihres Neugeborenen zeigt. "Vier Tage der besten Liebe", schreibt sie dazu und verrät dadurch, dass ihr Nachwuchs am 27. Juni 2021 das Licht der Welt erblickt hat. Papa J Balvin äußerte sich bisher noch nicht öffentlich zur Geburt seines Sprösslings.

Überhaupt hält sich das Paar mit Details zu seinem Baby eher zurück. Sowohl das Geschlecht als auch der Name des Kindes sind bislang nicht bekannt. Fans spekulieren allerdings darüber, ob der Name des Neuankömmlings Rio sein könnte. Der Grund: Am 27. Juni, also dem Geburtstag seines Kindes, tweetete J Balvin die Worte "Querido Rio" (zu Deutsch: "Lieber Rio").

Getty Images Valentina Ferrer and J Balvin im September 2019

Instagram / valentinaferrer Valentina Ferrer mit ihrem Baby

Actionpress / VEEREN / BESTIMAGE J Balvin und Valentina Ferrer, 2019

