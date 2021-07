Sie gehen wohl von nun an getrennte Wege! Die britische Eiskunstläuferin Vanessa Bauer (25) ist seit einigen Jahren Teil der Show Dancing on Ice. In diesem Format lehrt sie Promis das Eiskunstlaufen und rockte bereits die Eisfläche mit dem ehemaligen Love Island-Hottie Wes Nelson. Abseits der Sendung hatte sie zuletzt ihr Glück mit Rory McCall gefunden – die Betonung liegt jedoch auf "hatte": Vanessa soll nämlich wieder solo sein!

Das berichtet nun ein Bekannter der 25-Jährigen gegenüber The Sun. Demnach haben sich die beiden nach einer zweijährigen On-Off-Beziehung dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. "Vanessa hat den Leuten erzählt, dass sie Rory nicht mehr länger datet. Es scheint so, als hätten sie es im Guten beendet und dass es im gegenseitigen Einvernehmen geschehen ist", erklärt die Quelle.

Dafür sprechen könnte ebenfalls, dass es seit Februar keine Bilder mehr von der brünetten Beauty und ihrem mittlerweile Ex-Freund gibt. Vor einer Woche verbrachte die Eiskunstläuferin dann einen Trip mit Freunden in London – auch ohne Rory. Derweil sind sich die beiden auch auf Instagram entfolgt. Vanessa selbst hat sich zu der angeblichen Trennung bisher aber noch nicht geäußert.

Getty Images Wes Nelson und Vanessa Bauer bei einem Photocall zu "Dancing on Ice" 2018

Getty Images Vanessa Bauer, UK-Einkunstläuferin

Getty Images Vanessa Bauer, UK-"Dancing in Ice"-Star

