"Dancing on Ice"-Star Vanessa Bauer hat einen neuen Freund!

Vanessa Bauer ist verliebt! Die Profi-Eiskunstläuferin kam in der britischen Version von Dancing on Ice ihrem Tanzpartner ziemlich nahe! Denn mit Joey Essex (33) knisterte es auch abseits der Eisbahn, wie die Beauty selbst bestätigt hatte. Doch kurz darauf war zwischen den beiden alles aus und vorbei – der Realitystar wurde nach der Trennung mit anderen Frauen gesichtet. Auch seine Ex scheint wieder vergeben zu sein: Vanessa zeigt ihren neuen Freund!

Via Instagram teilte die 27-Jährige stolz einen Schnappschuss, der sie an der Seite ihres Liebsten zeigt. Der neue Mann in ihrem Leben ist Dan Underwood – der Unternehmer scheint es Vanessa ganz schön angetan haben. Hand in Hand besuchten die Turteltauben eine Premiere und hielten ihr Pärchen-Outing mit der Kamera fest.

Wie steht es um ihren Ex Joey? Noch ist ungewiss, ob er wieder liiert ist. Allerdings schien es ihm nach dem Liebes-Aus gutzugehen. Denn in seiner Instagram-Story hatte er Ausschnitte seines Party-Urlaubs gezeigt, auf denen er sich mit einer Blondine gut amüsierte.

Getty Images Vanessa Bauer, Einkunstläuferin

Getty Images Vanessa Bauer, UK-Einkunstläuferin

Instagram / joeyessex Joey Essex und Becca Edwards, Mai 2023

