Vanessa Bauer bestätigt Beziehung mit ihrem Show-Kollegen!

Vanessa Bauer ist wieder in festen Händen! Vor knapp zwei Jahren wurde bekannt, dass die Eiskunstläuferin und Rory McCall ihrer zweijährigen On-off-Beziehung ein Ende gesetzt hatten. Die Trennung erfolgte angeblich im Einvernehmen – böses Blut gab es nicht. Seither ist es um Vanessas Liebesleben ziemlich ruhig geworden. Im Februar versuchte ihr Dancing on Ice-UK-Tanzpartner Joey Essex (32) jedoch, ihr während der Show einen Kuss aufzudrücken. Jetzt wurde bekannt: Zwischen den beiden geht auch mehr!

"Mir und Joey geht es sehr gut – uns geht es im Moment wirklich gut", betonte die gebürtige Berlinerin gegenüber The Sun. Auf die Nachfrage, ob sie auch auf romantischer Ebene zufrieden sei, antwortete sie strahlend: "Ich bin sehr glücklich." Darüber hinaus lobte sie ihren Liebsten für sein Engagement bei "Dancing on Ice": "Joey ist hinter verschlossenen Türen ein sehr ernster Typ. Er hat so hart gearbeitet – es war eine unglaubliche Serie." Auch wenn es für sie am Ende nur für den zweiten Platz gereicht hat, blickt sie auf ihre Teilnahme überaus positiv zurück: "Wir waren nah am Sieg dran, aber es ging nie ums Gewinnen. Wir haben trotzdem gewonnen."

Joeys letzte Beziehung liegt bereits eine Weile zurück. 2020 war er mit dem brasilianischen Model Brenda Santos zusammen gewesen. Im vergangenen Jahr wurde dem früheren The Only Way Is Essex-Darsteller ein Flirt mit der einstigen Love Island-UK-Kandidatin Maura Higgins nachgesagt.

Getty Images Vanessa Bauer, Einkunstläuferin

Getty Images Vanessa Bauer und Joey Essex, Ex-"Dancing on Ice"-UK-Teilnehmer

Getty Images Joey Essex und Vanessa Bauer im November 2022 in London

