Diese Frau lässt Gerhard Dellings Herz höherschlagen! 2003 hatte der Sportjournalist zum zweiten Mal geheiratet. In die Beziehung mit Isabelle Delling brachte er zwei Töchter aus einer vorherigen Partnerschaft mit und bekam mit seiner zweiten Frau ein weiteres Mädchen. 2014 ging jedoch auch diese Ehe in die Brüche. Nun hat der 62-Jährige aber an der Seite einer anderen Dame sein großes Liebesglück gefunden!

Wie Bunte berichtet, geht der Moderator inzwischen mit Christa Block durchs Leben. Sie ist die Tochter von Eugen Block, der die Steakhouse-Kette Block House gegründet hat. Als alleinerziehende Mutter kümmert sich Christa um vier Kinder. Zusammen mit Dellings Kids dürfte die neunköpfige Patchwork-Familie an Geburtstagen wohl einige Zusatzstühle benötigen.

In einem Gespräch mit dem Magazin verriet Delling zudem, was eine gute Beziehung für ihn ausmacht: "Offenheit, Klarheit, Selbstbewusstsein und natürlich Liebe. Alles andere mag vielleicht bequem sein, aber irgendwann merkt man, dass das nicht authentisch ist." Er sei außerdem ein Freund einer "wohlwollenden Kritikkultur".

Getty Images Sportjournalist Gerhard Delling

Getty Images Gerhard Delling, Moderator

Getty Images Gerhard Delling im August 2018

