Stiefkinder von "Sportschau"-Star Gerhard Delling entführt

Ex-"Sportschau"-Moderator Gerhard Delling (63) und seine Lebensgefährtin Christina Block machen gerade schwere Zeiten durch! Seit Mitte letzten Jahres sind die beiden liiert. Mit Christinas vier Kindern wohnen sie gemeinsam in Hamburg. Zu dem in Dänemark lebenden leiblichen Vater pflegten die Kinder immer einen guten Kontakt. Christina und er teilen sich das gemeinsame Sorgerecht, sie aber verfügt über das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht. Jetzt ist sie in großer Sorge: Sie behauptet, ihr Ex-Mann habe zwei der Kinder entführt!

Die 46-Jährige wandte sich an Bild: "Ich bin verzweifelt, bange um meine Kinder, die mein Ex-Mann gekidnappt hat, mir entzieht und zu entfremden versucht." Am 26. August vergangenen Jahres habe ihr Verflossener den achtjährigen Theodor und die 12-jährige Klara aus Hamburg abgeholt. Zwei Tage später teilte er ihr wohl mit, "dass die Kinder nicht zurückkämen." Seitdem versuche Christina ihren Ex per Gerichtsbeschluss dazu zu zwingen, die Kinder freizulassen. Dänemark erkenne zwar die deutschen Sorgerechts- und Aufenthaltsbestimmungen an, setze sie aber nicht um.

Im Herbst 2021 hatte Christina auf eigene Faust versucht, ihre Kinder wieder nach Hause zurückzuholen. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder reiste sie deshalb nach Dänemark. Auch sechs Personenschützer begleiteten die besorgte Mutter. "Für den Fall, dass [mein Ex] mich oder die Kinder bedroht", erklärte sie. Weil aber jemand die Polizei alarmiert hatte, seien die Personenschützer festgenommen worden.

