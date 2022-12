Kinder entführt: Gerhard Delling steht seiner Partnerin bei!

Ex-"Sportschau"-Moderator Gerhard Delling (63) ist aktuell ein wichtiger Halt für Lebensgefährtin Christina Block! Diese offenbarte erst kürzlich, dass ihr Ex-Mann im August vergangenen Jahres zwei der gemeinsamen Kinder nach Dänemark entführt habe. Nachdem der Vater der beiden Kinder den Vorwurf geäußert haben soll, dass Christina ihren Nachwuchs misshandle, kam es zu einem Streit vor Gericht. Das Urteil wurde bereits gefällt: Die Kinder sollen wieder in die Obhut ihrer Mutter übergeben werden – dies ist bisher jedoch noch nicht geschehen. Jetzt verrät Christina, wie sehr ihr Gerhard in dieser schweren Zeit beistehe!

Im Interview mit Bunte erzählt sie: "Mein Mutterherz blutet." Doch trotz der Trauer müsse sie stark bleiben für Töchterchen Greta, die gemeinsam mit ihr und Gerhard in Hamburg wohnt. Ohne den ehemaligen Moderator an ihrer Seite würde Christina die schwerste Zeit ihres Lebens vermutlich nicht durchstehen. Die 46-Jährige erklärt: "Es ist eine große Hilfe, Gerhard an meiner Seite zu haben und meine ganze Familie."

Seit der Entführung ihrer Kinder mache sich Christina immer wieder Gedanken über ihr eigenes Verhalten. "Ich bin traurig, dass ich meine Kinder nicht besser schützen konnte", gibt sie zu und führt weiter aus: "Im Nachhinein mache ich mir große Vorwürfe, dass ich sie immer wieder motiviert habe, zu ihm zu gehen."

Anzeige

ActionPress Christina Block und Gerhard Delling beim Varieté im Hansa-Theater Hamburg

Anzeige

ActionPress Gerhard Delling und Christina Block beim Get-together im Dorint in Baden-Baden

Anzeige

ActionPress Christina Block im Jahr 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de