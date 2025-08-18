Jörg Pilawa und Julia Klöckner planen bereits Familienfeier

Jörg Pilawa (59) wird am 7. September seinen 60. Geburtstag feiern – und das nicht allein. Der beliebte TV-Moderator plant nach Bild-Informationen ein kleines, intimes Fest im Kreis seiner Liebsten. Dazu zählt neben seiner Mutter, seiner Schwester und seinen engsten Freunden nun auch seine neue Partnerin Julia Klöckner. Die CDU-Politikerin und der Moderator scheinen ihre Beziehung damit auf das nächste Level heben zu wollen, denn das Fest dürfte eine weitere Gelegenheit sein, die Familien einander näherzubringen.

Wie die Boulevardzeitung berichtet, hat Julia Jörgs Kinder Emmy, Juri und Nova bereits per FaceTime kennengelernt. Bei dem 60. Geburtstag des Moderators kommt es nun offenbar zur ersten echten Begegnung – ein wichtiger Meilenstein für die Beziehung. Die CDU-Politikerin selbst hat keine Kinder, dafür aber einen heißgeliebten Hund, ihren Labradoodle Ella. Jörg kennt den Vierbeiner bereits: Vor Kurzem unternahmen sie alle zusammen eine Shoppingtour in Julias Heimatstadt Bad Kreuznach, wo sie ein Herrenfahrrad kauften.

Bereits vor einigen Wochen wurden die Bundestagspräsidentin und der Talkshowmaster zusammen in der Sansibar auf Sylt gesichtet, was erste Gerüchte auslöste. Ihre Beziehung wurde dann jedoch erst vergangene Woche gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Kennengelernt hatten sich Jörg und Julia bei einer Feier in Klöckners Heimatort Guldental. Dass sich aus dieser Begegnung eine romantische Verbindung entwickeln würde, ahnte damals wohl keiner der beiden. Doch jetzt scheinen sie das Leben miteinander in vollen Zügen zu genießen. Laut Bild sind sie seit ungefähr sechs Wochen zusammen.

Jörg Pilawa und Julia Klöckner

Jörg Pilawa zu Gast bei "maischberger"

Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin

