Traurige Nachrichten aus Mexico. Die Influencerin Odalis Santos Mena hatte sich in den vergangenen Jahren als Bodybuilderin einen großen Namen gemacht. Da sie allerdings unter andauernden Schweißproblemen litt, entschied sie sich für eine Schönheits-OP: Diese sollte das Problem dauerhaft lösen. Jetzt machen allerdings erschütternde Neuigkeiten die Runde: Odalis Santos ist im Alter von nur 23 Jahren während des Beauty-Eingriffs gestorben.

Das berichtet jetzt unter anderem DailyMail. Der Webstar soll sich in einer nicht lizenzierten Arztpraxis der sogenannten MiraDry-Behandlung unterzogen haben, die das Schwitzen dauerhaft reduzieren soll. Als Odalis unter Narkose gesetzt wurde, soll sie einen plötzlichen Herzstillstand erlitten haben – und kurz darauf verstorben sein. Mittlerweile hat die Polizei bereits weitere Untersuchungen eingeleitet: Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Anästhesist nicht für die Verabreichung von Narkosemitteln ausgebildet war.

Im Netz zeigen ihre Angehörigen und Freunde seit Bekanntwerden der schrecklichen Meldung, wie schockiert sie über das plötzliche Ableben von Odalis sind. "Deine Taten im Leben hallen in der Ewigkeit nach. Ich werde dich für immer bei mir tragen. Es macht keinen Sinn, hier zu schreiben, was ich in meinem Herzen fühle. Ich liebe dich", schrieb beispielsweise ihr Personaltrainer auf seinem Instagram-Account.

Anzeige

Instagram / odalis_sm Odalis Santos Mena, Bodybuilderin

Anzeige

Instagram / odalis_sm Odalis Santos Mena, Bodybuilderin

Anzeige

Instagram / odalis_sm Odalis Santos Mena, Bodybuilderin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de