Zuckersüße Neuigkeiten von David Thewlis! Der Schauspieler erlangte in den vergangenen Jahren große Bekanntheit durch seine Rolle des Remus Lupin in den Harry Potter-Filmen. Auch privat läuft es bei dem Briten mehr als rund: Mit seiner Liebsten Hermine hat er sein ganz persönliches Liebesglück gefunden. Deshalb ist das Paar den nächsten Schritt gegangen: Wie David ganz stolz im Netz verkündet, hat er seine Partnerin geheiratet!

Auf seinem Instagram-Account postete der 58-Jährige einige Schnappschüsse von seiner Liebsten. Darunter machte er klar, wie verliebt er in die gebürtige Französin ist. "Als ich Hermine zum ersten Mal traf, trug sie ein kirschrotes Kleid mit weißen Tupfen und rauchte Tabak aus einer Tonpfeife [...]. Es war Liebe auf den ersten Blick", schwärmte er und fügte an: "Heutzutage raucht niemand mehr und die einzigen Ringe sind an unseren Fingern."

Wann die zwei Turteltauben genau geheiratet haben, verriet der "Macbeth"-Darsteller allerdings nicht. Im vergangenen April hatte er aber schon einmal angedeutet, dass er vor den Traualtar getreten war: Als er in einem Interview über seinen Roman "Shooting Martha" sprach, bezeichnete er Hermine als seine "geduldige Frau".

Courtesy of Warner Bros. Picture, Action Press David Thewlis und Natalia Tena als Remus Lupin und Nymphadora Tonks in "Harry Potter"

Getty Images David Thewlis, "Harry Potter"-Star

