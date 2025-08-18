Nach Stillgeburt: Kim Virginia will "kleine Familie" gründen

Kim Virginia Hartung (30) hat in einem Instagram-Q&A offenbart, dass sie gemeinsam mit Nikola Glumac (29) eine Familie gründen möchte. Trotz eines schweren Verlustes – die gemeinsame Tochter des Paares wurde vor wenigen Monaten still geboren – sieht die Reality-TV-Darstellerin mit Hoffnung in die Zukunft. Als eine Nutzerin sie auf das Thema ansprach, sagte die Reality-TV-Darstellerin: "Wir möchten an unserem nächsten Wohnort Wurzeln schlagen und unsere kleine Familie gründen."

Ihr zukünftiges Heim soll dann auch der Ort sein, an dem die beiden bis dato unverheirateten Realitystars ihre Vorstellung von Familie verwirklichen möchten. Kim erklärte offen, dass ihr aktuelles Leben in Ras al Khaimah nur eine Übergangslösung sei. "Unser Häuschen steht in Ras al Khaimah. Gehört uns aber nicht", teilte sie ehrlich mit und fügte hinzu: "Wir werden aber in ein paar Monaten wieder umziehen, wieder Richtung Dubai."

Bevor die beiden sich in der Nähe der pulsierenden Metropole dauerhaft niederlassen, steht jetzt erst einmal noch Abenteuer auf dem Programm. Nach einer längeren Pause setzen Kim und Nikola ihre Weltreise fort und reisen derzeit quer durch Europa. Über Instagram ließen sie ihre Fans an den ersten Stationen in Spanien teilhaben – von Barcelona bis Tarragona. Dabei übernachteten sie sogar in einer echten mongolischen Jurte und wurden von Lamas begleitet. Die Influencerin schrieb dazu begeistert: "Kim und Nikola erneut auf Weltreise. Auf ganz viele Abenteuer und verrückte Geschichten."

IMAGO / brennweiteffm Kim Virginia Hartung, Juni 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars