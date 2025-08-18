Von Julian getrennt? Anna-Maria Zimmermann ist glücklich

Anna-Maria Zimmermanns (36) Beziehungsstatus bleibt für die Fans ein kleines Rätsel. Nach wenigen Monaten Beziehung mit ihrem Ballermannkollegen Julian Benz schien im August dieses Jahres wieder alles aus und vorbei zu sein. Doch wie sieht es jetzt bei der Schlagersängerin aus? Im Interview mit RTL zeigt die 36-Jährige sich zurückhaltend: "Mein Beziehungsstatus ist glücklich." So richtig mit der Sprache herausrücken will die ehemalige DSDS-Kandidatin nicht. Sogar auf wiederholte Nachfrage, ob sie denn momentan Single ist, gibt sich Anna-Maria geheimnisvoll. "Glücklich", stellt die Musikerin lediglich klar.

Weitere Details zu ihrem Privatleben lässt sich die temperamentvolle Sängerin jedoch nicht entlocken. Sie berichtet lediglich davon, ihren Sommer in vollen Zügen zu genießen: Sie verbringt viel Zeit mit ihren Kindern und entspannte Urlaubstage stehen bei ihr aktuell an erster Stelle. "Ich liebe es, diesen Sommer mit meinen Jungs zu verbringen", schwärmt der Schlagerstar im Gespräch mit dem Sender. Die Rede ist von ihren beiden Söhnen, die aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Christian Tegeler stammen.

Ende Mai bestätigte Ikke Hüftgold (48) die Liebe zwischen Anna-Maria und Julian. "Ich freue mich, dass Julian eine tolle Frau mit Anna-Maria gefunden hat. Sie wirken sehr glücklich [...]", gab der Musiker gegenüber RTL bekannt. Nach einiger Zeit wurde es dann jedoch schnell ruhig um die beiden. Im August meldete sich die 36-Jährige dann mit kryptischen Zeilen im Netz. Als sie auf Instagram nach ihrem Beziehungsstatus gefragt wurde, gab sie zwischen den Zeilen das Liebes-Aus bekannt: "Julian ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er war in meiner schweren Zeit an meiner Seite und ich möchte das alles nicht missen. Das zwischen uns bleibt was Besonderes."

Getty Images Anna-Maria Zimmermann im November 2024

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und Julian Benz, Mai 2025

Imago Christian Tegeler und Anna-Maria Zimmermann im September 2018