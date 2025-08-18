Helen Mirren erklärt Gemüse im TV: Tomaten sind "bisexuell"

Helen Mirren (80) sorgte in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (50) für Staunen, als sie überraschende Details über Tomaten offenbarte. Gemeinsam mit Pierce Brosnan (72), ihrem Filmpartner, war die Schauspielerin in der Show zu Gast. Während des Interviews kamen sie auf Salsa und was man braucht, um diese frisch zuzubereiten. Dabei erklärte Helen, dass Tomatenblüten "bisexuell" seien und dass ein sanftes Schütteln der Blüten zu einem besseren Wachstum beiträgt. Mit einer anschaulichen Fingerbewegung demonstrierte sie ihre Technik, was Jimmy Fallon sichtlich irritierte. "Ich mache das sicher nicht bei meinen Tomaten", witzelte der Moderator, während Helen lachend versicherte: "Es ist vollkommen legitim!"

Die Oscar-prämierte Schauspielerin erklärte, wie sie durch eigene Recherchen zu dieser Erkenntnis kam: Tomatenblüten gehören zu den sogenannten "kompletten Blüten", die sowohl männliche als auch weibliche Pflanzenteile besitzen. Helen gab zu, dass sie das Wissen über die Selbstbestäubung durch Bewegung von Wind oder einem kleinen Schüttler selbst erst vor kurzem erlangt habe, als sie mit ihren eigenen Tomatenpflanzen Probleme hatte. "Man muss zu jeder Blüte gehen und sie sanft schütteln", ergänzte die erfahrene Gärtnerin. Weder Jimmy Fallon noch Pierce Brosnan konnten diese Botschaft unkommentiert lassen und reagierten mit Scherzen und Gelächter.

Die charmante Schauspielerin bewies einmal mehr, dass sie nicht nur auf der Leinwand, sondern auch in Interviews mit außergewöhnlichen Anekdoten und ihrem trockenen Humor zu glänzen weiß. Helen, die bekannt ist für ihre Leidenschaft für Gartenarbeit, nutzt jede Gelegenheit, ihre Liebe zur Natur und ihr Wissen darüber zu teilen. Mit ihrem Auftritt in der "Tonight Show" überraschte sie nicht nur das Publikum und Jimmy Fallon, sondern auch Pierce Brosnan, der den Moment sichtlich genoss. Ihr unbeschwerter Umgang mit vermeintlich außergewöhnlichen Themen sorgt dafür, dass Helen sich immer wieder neu erfindet – sei es als Schauspielerin oder als lebenslustige Gartenexpertin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Mirren, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Moderator Jimmy Fallon, Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler