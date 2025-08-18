Realitystar Olivia Bowen begrüßt eine Tochter auf der Welt

Olivia Bowen (31) und ihr Ehemann Alex haben die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet! Die britische Love Island-Teilnehmerin brachte eine Tochter zur Welt, die den Namen Siena Grace trägt. Überglücklich teilt Olivia die freudigen Neuigkeiten auf Instagram und schreibt: "Unsere wunderschöne Siena Grace ist da. Wir sind alle überwältigt vor Liebe." Auf den ersten Familienfotos strahlen Alex und Olivia mit ihrer neugeborenen Tochter, während der stolze große Bruder Abel, der im Juni 2022 geboren wurde, seine neue Schwester liebevoll im Arm hält.

Der Weg zu diesem Glück war für Olivia jedoch nicht immer einfach. Die 31-Jährige gab zu, dass die Geburt ihrer Tochter herausfordernd war, aber dass sie keine Sekunde davon bereut: "Es war jede Anstrengung tausendfach wert." Während der Schwangerschaft mussten Olivia und Alex einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Wie die britische TV-Bekanntheit gegenüber The Sun verriet, erwarteten sie eigentlich Zwillinge. Tragischerweise verloren sie jedoch einen der Embryos in der achten Schwangerschaftswoche.

Olivia und Alex lernten sich 2016 in der zweiten Staffel von "Love Island" kennen, wo ihre Lovestory vor laufenden Kameras begann und im Finale beinahe mit einem Sieg gekrönt worden wäre. Die beiden belegten nur den zweiten Platz, doch gewannen im Leben. Noch im selben Jahr machte Alex seiner großen Liebe bei einem romantischen Trip in New York einen Heiratsantrag. 2018 feierten sie ihre Traumhochzeit in Essex. Das Liebesglück wurde dann im Jahr 2022 mit der Geburt ihres Sohnes Abel gekrönt und durch die kleine Siena Grace können sie sich jetzt stolz eine vierköpfige Familie nennen.

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, Alex Bowen und ihre zwei gemeinsamen Kinder im August 2025

Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen, Realitystars

