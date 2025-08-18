Herzogin Meghan plaudert offen über Harrys Essgewohnheiten

Im neuesten YouTube-Trailer der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" wird deutlich: Herzogin Meghan (44) verrät auch dieses Mal einige Anekdoten über ihren Mann Prinz Harry (40). In einer Folge geht es offenbar auch um seine Essgewohnheiten. Während einer Küchenszene mit dem prominenten Koch José Andrés verrät die ehemalige Schauspielerin: "Weißt du, wer keinen Hummer mag? Mein Mann." Der Starkoch reagierte mit einem Augenzwinkern und scherzte: "Und du hast ihn trotzdem geheiratet?" Ab dem 26. August können die Fans dazu dann mehr sehen.

Schon in der Vergangenheit hatte Meghan ein paar Details über die Essgewohnheiten ihrer Familie ausgeplaudert. "Mein Mann und Archie lieben Spiegeleier. Hier gibt es viel Speck", verriet sie vor einiger Zeit gegenüber dem Magazin People. Auch bei ihnen muss es mal schnell gehen und es bleibt keine Zeit für ein großes Frühstück – dafür hat die ehemalige Suits-Darstellerin aber auch eine Lösung parat. "Einfach eine gefrorene Waffel in den Toaster stecken – und fertig", erklärte sie. Von diesen Tipps, leckeren Kochrezepten sowie kreativen DIYs erfahren Meghans Fans in der zweiten Staffel ihrer Show sicherlich bald mehr.

Die Serie "With Love, Meghan" markiert einen weiteren Meilenstein in der Zusammenarbeit von Meghan und Harry mit Netflix. Erst kürzlich wurde der Produktionsvertrag des Ehepaares verlängert. "Mein Mann und ich fühlen uns durch unsere Partner inspiriert, die eng mit uns und unserem Archewell-Team zusammenarbeiten, um Inhalte zu schaffen, die weltweit berühren und unsere gemeinsame Vision feiern", freute sich Meghan laut Deadline darüber. Zuvor gab es Spekulationen, dass die beiden sich mit dem Streaming-Giganten nicht einigen können.

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2025

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2024

ActionPress / Backgrid Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, April 2025